Teadlased leidsid, et ülekaalulistel inimestel on aju umbes kümme aastat vanem võrreldes normaalkaalus olevate inimestega ning see võib tähendada vanemate inimeste haiguste saabumist juba oluliselt varem.

Hiljaaegu läbi viidud uuring leidis, et ülekaalulistel oli ajus vähem valgeollust kui kehamassiindeksi järgi normaalkaalus olevatel, kirjutab Men´s Health. Uuring viidi läbi 527 täiskasvanu andmeid analüüsides.

Valgeollus on ajus see, mis aitab ajul töös püsida, kiiresti mõelda ja mäletada. Vananedes valgeolluse maht kahaneb ning nagu ilmnes nüüd teadlaste uuringust – ülekaalulisus soodustab valgeolluse mahu kahanemist ka noorematel inimestel.

Ka varasemad uuringud on kinnitanud seoseid ülekaalulisuse ja aju töö häirete vahel. Näiteks on leitud, et ülekaalulisi kimbutab enneaegne dementsus.