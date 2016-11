“Treening peab olema eelkõige mugav ja meelepärane iseendale – tunneta ning kuula oma keha, siis oled tugevam nii seest kui ka väljast ning ka haigused ei kipu nii lihtsalt tulema,” räägib lauljatar Helen Adamson, kes leidis endas trennipisiku alles eelmisel aastal, kuid on nüüdseks suur jooksu ja jooga fänn.

Helen Adamson annab viit soovitust algajale treenijale ning jagab ka oma Spotify lemmiklisti jooksutrenniks, mille leiad siit. See muusika ja allolevad veendumused aitasid tal treenimisega paremini sõbraks saada.



Orienteeru tervisele

Iga alustav ja hobisportlane peaks kindlasti juhinduma oma tervisest ja võimetest. Kui ma eelmisel aastal esmakordselt professionaalse treeneri käe all treenisin, sain aru, et kõige olulisem on seda teha vastavalt oma võimekusele. Kuna ma ei olnud tõesti varasemalt trenni teinud, siis minu pulss on veel praegugi sporti tehes kõrge ja minu eesmärk hetkel on vastupidavuse ja võhma suurendamine, nii-öelda vundamendi ladumine. Seda aga järk-järgult. Koormustesti tehes sai selgeks, et jooksu ajal ei tohiks minu pulss olla suurem kui 150 ning ideaalis võiks jääda alla 140. Võimaluse korral tasub enne treenimisega alustamist läbi teha koormustest või konsulteerida asjatundjatega, kes individuaalset nõu annavad.



Kombineeri erinevaid trenne

Ainult üht tüüpi treeninguid tehes kasutame oma lihaseid alati ühtmoodi, mistõttu võib keha laisaks muutuda ning füüsiline areng aeglustuda. Selle vältimiseks tasub lisaks põhitreeningule proovida ka muid treeningvorme, mis lihased teistmoodi tööle panevad. Minu jooksutunnid vahelduvad joogaga Marilyn Jurmani käe all, kes muutis selle mulle juba esimesest tunnist meeldivaks. – olin varasemalt käinud ainult ühes joogatunnis, mis mulle tol korral üldse ei meeldinud ja mistõttu suhtusin joogasse pikalt eelarvamusega. Tänaseks on minu arvamus kardinaalselt muutunud.



Pööra tähelepanu koormusele

Kuni eelmise aastani polnud mul aimugi, kui oluline on joosta korrektse pulsiga, et jooksmine treeniks südant, mitte ei koormaks seda. Tihti tehakse just siin oluline viga – jooksmisel rõhutakse tempole ja mitte pulsile, mistõttu tekib kiirelt väsimustunne, treening tundub ebameeldiv ning taastumine on raske, sest keha toodab piimhapet. Nüüd olen teadlikum ja kuulan oma keha rohkem, jooksen õige pulsiga ning väsimuse asemel annab treening tohutult energiat juurde. Käin jooksmas 3-5 korda nädalas ja peamised distantsid on 5, 7 ja 10 kilomeetrit.



Jälgi oma andmeid

Eelneva tõttu on minu jaoks väga oluline olla oma pulsist teadlik kogu treeningu vältel. Näiteks kasutan praegu Samsungi uusimat spordikella Gear Fit2, mis mõõdab pulssi randmelt ja on seetõttu mulle mugavaim. Lisaks jälgin ka oma päevast sammude arvu, jooksvat aktiivsustaset ning päeva jooksul kulutatud kalorite arvu – elementaarsed andmed, mida jälgides tõuseb mu motivatsioon rohkem liikuda. Nii vaimse kui ka füüsilise tervise heaks on liikumine ülioluline. Usun kindlalt, et mida vähem inimesed liiguvad, seda vastuvõtlikumad on nad haigustele.



Tee trenn lõbusaks

Minu jaoks on trenni tegemisel väga oluline, et trenni minek ei oleks väga keeruline protsess ja et see lõppeks positiivse emotsiooniga. Pean ennast mugavalt tundma, muidu hakkan kiiresti viilima. Kõige enam armastan võimalust panna kodus riided selga ja lihtsalt joosta uksest välja nii, et ei pea sportimiseks ekstra kuhugi sõitma.

Joostes meeldib mulle eelkõige muusikat kuulata – poppi ja tempokat, mis jooksusammuga hästi rütmi läheb, et treening sujuvamalt läheks. Sedasi on hea treening ja positiivne emotsioon garanteeritud.