See, et HI-viirusest on enim ohustatud 30-40 aastased naised, ei ole Antonovi sõnul sugugi aga mitte vaid Ida-Virumaa teema. Põhjuseid, miks ta nii väidab, on mitmeid.

Narva linnaarsti Andrei Antonov räägib, et kui mujal Eestis võib HIV-epideemia jääda abstraktseks ja inimesed võivad mõelda, et neid see teema ei puuduta, siis Narvas ollakse juba harjunud, et seal ongi HI-viiruse epideemia. Narvas elab 60 000 inimest, kellest 3000 arvatakse olevat HI-viiruse kandjad. See tähendab, et 5% inimestest on nakatunud.

Esiteks on naisi Eestis rohkem kui mehi. Teiseks on epideemia algusaastatest teada, et HI-viiruse kandjate seas on rohkem mehi. Igal HIV positiivsel on aga keskmiselt kolm-neli kontakti. "Nende abikaasade ja sõpradega ei tegele keegi," märgib ta.

Kui tänapäeval on Antonovi sõnul kooliprogrammis turvaseks hästi käsitletud ning noored on kursis enda kaitsmise vajadusega. "Need inimesed aga, 30-40 aastased, kes on seni elanud normaalset seksuaalelu ja kes on praegugi seksuaalselt aktiivsed, neil on seksuaalhariduses puudujääke. Nad ei tea, et inimene ei pea olema ilmtingimata narkomaan, et talt HI-viirust saada. Nad ei oska selliseid seoseid luua, kuigi võib-olla harrastavad juhuseksi," tõdeb Antonov. Ka üleriiklik statistika näitab, et HI-viiruse levik tavaliste heteroseksuaalsete 30-40 aastaste inimeste seas on tõusutrendis.

Lisaks on Eesti uute HIV juhtude arvu poolest 100 000 elaniku kohta Euroopa Liidus esikohal, tänavu on 11. novembri seisuga Eestis diagnoositud 188 HIV-nakatunud isikut. Kokku on aastate jooksul Eestis HI-viirus diagnoositud 9451 inimesel, sealhulgas aids 487 inimesel.

Samas arvatakse HI-viirusekandjaid olevat palju rohkem, isegi kuni 12 000 inimest. Ning see tähendabki, et HIV saab levida inimeste teadmata, uute juhtude avastamine on keeruline. Kui Narvas tulevad enamus uusi haigestumisjuhte ilmsiks erakorralise meditsiini osakonnas või rasedatel, siis üldises plaanis aitaks see, kui inimesed testiksid end regulaarselt HI-viiruse suhtes.

Et seda vajadust inimesteni viia, toimub 18.-25. novembrini Eestis HIV testimisnädal. Selle jooksul on lisaks tavapärastele testimisvõimalustele koostöös Tervise Arengu Instituudiga avatud kaubanduskeskustes üle Eesti kiirtestimise kabinetid, et inimesed saaksid end mugavalt töövälisel ajal ja igapäevaseid oste tehes testida.

HIV kiirteste saab HIV testimisnädala raames teha:

18.–20.11 Tallinnas (Solarise keskus)

18.–19.11 Tartus (Kvartali keskus)

21.11 Narvas (Astri keskus)

22.11 Kohtla-Järvel (Vironia)

23.11 Sillamäel (SK-market)

24.11 Rakveres (Krooni keskus)