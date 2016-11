Täna kogunevad pereõed üle Eesti Tartus toimuvale sügiskonverentsile, kus tuleb juttu viimastel aastatel toimunud muudatustest pereõe rollis ning pereõe olulisusest patsiendi nõustamises.



Eesti Pereõdede Ühingu juhatuse liige Lilli Grossi sõnul on viimastel aastatel pereõe roll tervisenõustamisel ja kroonilise haige jälgimisel oluliselt kasvanud. „Arsti abilisest on nüüdseks kindlalt saanud iseseisev spetsialist,“ kinnitab Gross.



„Temaatika, mille osas patsiendid nõustamist saavad ja vajavad, on väga lai. Mitmed ravijuhendid on uuenenud ja mitmed veel uuendamist ootamas. Seega aktiivne info jagamine, teadmiste ja kogemuste vahetamine on oluline osa pereõe enese koolitamisest. Iga-aastased sügiskonverentsid seda eesmärki täidavadki ning on saanud juba traditsiooniks,“ selgitab Gross.

Sügisese pereõdede konverentsi esimese sessiooni rõhk on unemeditsiinil – räägitakse unehäiretest ja -uuringutest. Konverentsi teises osas räägitakse dieedist ja toidutalumatusest ning toitmisprobleemidest väikelapse ja noorukieas.



Konverentsi lõpetavad töötoad vaktsineerimise, laboritestide, pereõe maine ja rolli ning alkoholi tarvitamise teemadel.