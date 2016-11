· Punane vein sisaldab reservatrooli nimelist ainet, mis kaitseb südamehaiguste, diabeedi, vähi ja mitmete närvihaiguste eest. Seda aga ainult juhul, kui juua üks pokaal päevas. Punane vein on kalorirohke, pokaal sisaldab umbes 125 kilokalorit, mis tähendab, et selle ohter kaanimine kergitab kaalu ning hea mõju tervisele kaob mõne sõõmuga.

Mõnesid toite kiidetakse nende tervislikkuse tõttu väga. Samas rõhutatakse harva, et kui nende roogadega liialdada, võivad need tervisele kasu asemel hoopis kahju teha.

· Avokaado on monoküllastumata rasvade ja kiudainete rohke, mistõttu kõht püsib seda süües täis. Samas on avokaado jälle liialt kalorirohke, terves avokaados on umbes 240 kalorit. Kui oled istuva eluviisiga, ei ole sul nii palju kaloreid ilmselgelt vaja. Õnneks ei tee vähemalt avokaadoga liialdamine südamele liiga.

· Tume šokolaad on üks tervislikumaid mooduseid magusaisu rahuldamiseks, sest selles sisalduvad flavonoidid alandavad vererõhu ja kolesterooli taset ning ergutavad vereringet. Lisaks soodustab see õnnehormoonina tuntud serotoniini tootmist. Häda seisneb aga selles, et tume šokolaadki on äärmiselt kalorirohke ning see sisaldab palju suhkrut. Püüa päevas süüa mitte üle paari ruudu seda.