18.–25. novembrini toimub HIV testimisnädal, mille jooksul on lisaks tavapärastele testimisvõimalustele koostöös Tervise Arengu Instituudiga avatud kaubanduskeskustes üle Eesti kiirtestimise kabinetid. Tänasest saab testida Tallinnas ja Tartus, nädala jooksul veel Narvas, Kohtla-Järvel, Sillamäel, Rakveres ja Pärnus. Esimesed 800 testijat Tallinnas ja Tartus saavad kaasa PÖFFi sooduspileti.

„HIV on stigmatiseeritud haigus, me peame muutma suhtumist nii haigusesse kui haigetesse. Probleemiks on ka riigi suhtumine, mistõttu me ei suuda HIV epideemiaga tegeleda piisavas mahus,“ ütles Riigikogu HIV-ennetuse töörühma esimees Vilja Toomast teisipäeval, 15. novembril Riigikogus toimunud HIV ümarlaual. „Riigikogus probleemkomisjoni loomine jäi selle taha, et see oleks maksnud 30 000 eurot aastas ja poliitikud üldiselt ei taha siduda ennast nii negatiivse teemaga. Kuid meil on vaja sellist komisjoni – on meie enda asi võidelda HIV rahastuse eest. Peame järgmise aasta jooksul saavutama olulise arenguhüppe, et kõik diagnoositud oleksid suunatud ravile ja seal ka püsiksid. Võitleme üheskoos selle nimel edasi, sest Eesti väärib seda.“

Uutest HIV infektsioonijuhtudest 90% avastatakse Ida-Virumaal ja Harjumaal, sealjuures on 80 protsendil uutest juhtudest nakatumine toimunud heteroseksuaalsel teel. Eestis saab rääkida epideemia levikust üldelanikkonda. Eesti jaoks on suur probleem HIV-positiivsete hiline testimine, arsti poole pöördumine ja sellest tingituna hiline ravi alustamine.

HIV testimisnädala raames on avatud lisaks tavapärastele testimisvõimalustele koostöös Tervise Arengu Instituudiga üle Eesti kaubanduskeskustes kiirtestimise kabinetid, et inimesed saaksid end mugavalt töövälisel ajal ja igapäevaseid oste tehes testida.

HIV kiirteste saab HIV testimisnädala raames teha: 18.–20.11 Tallinnas (Solaris), 18.–19.11 Tartus (Kvartali keskuses), 21.11 Narvas (Astri keskus), 22.11 Kohtla-Järvel (Vironia), 23.11 Sillamäel (SK-market), 24.11 Rakveres (Krooni keskus), 25.11 Pärnus (Port Artur 2).