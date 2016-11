Eile tähistati üle kogu maailma rahvusvahelist enneaegse sünni päeva, mille eesmärgiks on juhtida tähelepanu enneaegsuse olemusele ja sellega seotud probleemidele. Üks toetuse avaldamise viis on lilla värvuse kasutamine oma hoone või muu objekti valgustamisel.

Ida-Tallinna Keskhaigla neonatoloogia osakonna juhataja dr Pille Andressoni sõnul on väga tähtis juhtida tähelepanu sellele, et tegemist ei ole pelgalt enneaegsete laste, vaid enneaegse sünni päevaga. „On väga oluline, et me tunnustaksime, toetaksime ja julgustaksime ka nende laste, kes on sündinud siia ilma pisut liiga vara, vanemaid ja lähedasi,“ selgitas dr Andresson.

Igal aastal sünnib Eestis ligi 850 last enne oma õiget aega. Lapse sünd on üks elu kõige tähtsamaid ja positiivsemaid kogemusi. Tuua laps ilmale ennetähtaegselt, on nii ema kui pere jaoks märkimisväärne emotsionaalne läbielamine. Dr Andressoni sõnul on oluline sel päeval mõelda ka neile pisikestele enneaegsetele, kes pole jagunud piisavalt jõudu, et vastu pidada. „Need lapsed jäävad meie kõigi südametesse kui inglilapsed ning me toetame oma mõtetes nende vanemaid ja lähedasi,“ lausus Andresson.

Käesoleval aastal tähistatati seda päeva kuuendat korda. Üle-euroopaline organisatsioon European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI), koos oma rahvusvaheliste partneritega WHO ja UNICEF, juhib sel päeval tähelepanu enneaegsuse levimusele. Erinevate tegevuste ja üritustega osaleb üle 60 riigi üle kogu maailma. Sirelililla on enneaegse sünni tunnusvärv. Et enneaegse lapse sünd on pere jaoks märkimisväärne trauma, on igasugune toetus lapsevanematele väga oluline. Lilla valguse süütamine enneaegse sünni päeval on üks ilus žest, millega oma toetusest märku anda.