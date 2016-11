Kui röhitsus tekib seltskonnas, võib see olla üsna piinlik. Õnneks on see harva märk millestki tõsisest, kuid ometi võib su keha röhitsustega soovida sulle nii ühest kui teisest märku anda.

Women´s Health toob välja neli olulist asja, millele keha röhitsustega vihjab.

1. Sa sööd liialt kiiresti. Kui sul on komme hommikuti toitu-kohvi kiirustades sisse ahmida ning ruttamist jätkata ka lõunapausil, võid õhtul röhitseda tavapärasest rohkem. Üks levinumaid põhjuseid on see, et toitu sisse ahmides neelad sa koos toiduga liialt palju õhku.