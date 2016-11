Kevadel läbi viidud uuring kinnitab, et üle poolte Eesti elanikest usuvad, et antibiootikumid aitavad külmetushaiguste ja gripi korral, kuigi on selge, et antibiootikumid ei ole tõhusad viiruste vastu ega too leevendust grippi haigestumisel.

„Kiire pilk uuringu tulemustele tõi välja meie inimeste kohati üsna piiratud teadmised nii antibiootikumide kui nende kasutamise kohta,“ kommenteeris Terviseameti epidemioloogianõunik Kuulo Kutsar 2016. aasta kevadel läbi viidud Eurobaromeetri uuringut.

Hea näitaja Eesti puhul on see, et meil ei saa antibiootikume osta käsimüügist. Nii kinnitasid ka küsitluse vastanutest üle 90 protsendi, et antibiootikumid on neile määranud arst. Enamik inimestest teadis, et antibiootikumide ravikuur tuleb alati lõpuni teha, vaid 13 protsenti uskus, et antibiootikumide tarvitamise võib lõpetada kohe kui enesetunne paraneb. Samas oli 76 protsenti inimestest kuulnud ja omas teadmist selle kohta, et vajaduseta antibiootikumide kasutamine võib muuta haigustekitajad nende suhtes resistentseteks.