Pea aga meeles, et nädala jooksul oma tervise eest hoolitsemine ei lunasta nädalavahetuse pattusid. Võib juhtuda hoopis nii, et nädalavahetusel kõiki oma tõekspidamisi üle parda heites teed tervisele suure karuteene, hoiatab Women´s Health ja toon välja seitse levinuimat nädalavahetuse tervisepattu.

2. Aja veetmine sotsiaalmeedias. Kui sa lõpuks töölaua tagant vabaned, on väga ahvatlev ka tänaval jalutades snäppida, instagrammida ja Facebooki uudisvoogu jälgida, rääkimata selle voodis tegemisest. See aga tähendab, et aju ei puhka ning sa väsitad end üleliia. Lisaks põhjustab selline pidev valguse värelemine silmade ees melatoniini tootmise vähenemist ning see omakorda tähendab vähem vajalikku und. Õpi ometi oma tervise nimel puhkama!

3. Hommikuti kauem magamine. Kui nädala jooksul ärkad vara, on varajane ärkamine nädalavahetusel viimane asi, mis sa teha tahad. Kuid hommikuti kauem magamine ei ole arukas, sest see lööb sisemise kella rikki ning nii oled sa esmaspäeva hommikul uimane. Parim valik on pidada kinni päevarežiimist seitsmel päeval nädalas.

4. Rämpstoidu söömine. Võid ju küll arvata, et mis kahel päeval rämpstiudu õgimine kehale teeb, kuid süües nädal aega tervislikult ja nädalavahetusel rajalt kõrvale kaldudes tekitad kehale suure stressi, mis omakorda toob kaasa keha vananemise, kroonilise väsimuse ning põletab neerupealseid. Rääkimata kõigest sellest halvast, mida rämpstoidu söömine kaasa toob – puhitusest väsimuseni välja.

5. Meigiga magamaminek. Keegi ei saa eitada, et pärast pikka peoõhtut meigiga voodisse langemine on väga ahvatlev. Kuid püüa end ikka viieks minutiks kokku võtta, et oma nägu puhastada. Meik sisaldab enamasti kemikaale ning need imenduvad muidu läbi naha kehasse.

6.Tegemata töö tegemine. Kui nädala sees asjadega valmis ei saa, ära püüa seda ka nädalavahetusel teha. Nädalavahetus peab olema lõõgastumiseks, vastasel juhul kimbutab sind väsimus, keskendumisraskused ja stress ehk sa ei suuda teha enam sedagi tööd, mida seni tegid. Stressiga seostatakse pealegi suurt hulka kroonilisi tõbesid.