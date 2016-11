Ohtralt rasva sisaldav hommikueine võib olla ainevahetuse seisukohalt kõige tervislikum variant, leidsid Ameerika teadlased.

Alabama ülikooli uurimuse andmeil võib rammus hommikusöök ennetada ainevahetushäireid, kirjutab Daily Mail. Teadlased uurisid, kuidas eri koostisega eined ning nende söömise aeg ainevahetusele mõjuvad. Hiirtega tehtud katsed näitasid, et hommikune rasvane toit hoidis ainevahetuse normis. See nii-öelda programmeeris rasvatöötluse kogu ülejäänud päevaks. Lisaks kohanes ainevahetus igasuguse toiduga tõrgeteta. Ent need hiired, kes pruukisid hommikul süsivesikuterikast toitu ning vitsutasid rammusat toitu hiljem, võtsid kaalus kõvasti juurde. Neil oli käivitunud süsivesikute töötlemise ainevahetus, mis päeva jooksul teist tüüpi roogadega ei kohanenud. Loomkatseid korrati neli korda.