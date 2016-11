Meestel on ikka palju tööd ja muresid, kuidas pere üleval hoida. Selle kõrvalt on lihtne juhtuma, et voodielu jääb soiku. Kuid mis juhtub mehega, kes ei seksi?

Seks mõjutab nii meie emotsioone kui tervist. Seepärast on Men´s Health rastanud viis häda, mis tabavad mehi siis, kui nende elus seksi napib.

* Mehed on murelikud ja ärevuses. Seks rahustab inimesi ja aitab stressiga hakkama saada. Ühe uurimuse järgi saavad regulaarselt seksivad inimesed paremini hakkama näiteks avaliku esinemisega. Seksi ajal vabanevad ajus õnnehormoonid, mis panevad inimesed end hästi tundma.