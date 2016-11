SA TÜ Kliinikumi Lastefond korraldas Radisson Blu Hotel Olümpias heategevusliku tuluõhtusöögi, millega tähistati 16. sünnipäeva ning koguti annetusi teraapiaid vajavate laste toetuseks. Helded külalised annetasid lastele pea 10 000 eurot.

Annetussumma kujunes osalejate poolt tehtud annetustest ning kohapeal läbi viidud heategevusliku oksjoni tuludest. Viimane läks üle ootuste hästi, sest helded sünnipäevakülalised soetasid enampakkumiselt Eesti kunstnike ja disainerite loomingut kokku 5855 euro eest.

“Veendusime taaskord, et meie head partnerid, kellega koos soovisime oma sünnipäeva tähistada, on tõepoolest väga suure südamega inimesed ja ettevõtted! Meil on siiras heameel, et meie teed on nendega ristunud ja saame üheskoos raskelt haigeid lapsi aidata,” on Lastefondi strateegiajuht Küllike Saar kõigile sünnipäeva tuluõhtusöögil osalenutele südamest tänulik.

Kokku kogus Lastefond oma sünnipäevaaktsioonidega ligi 11 000 eurot. Lisaks tuluõhtusöögil osalenutele andsid sellesse oma panuse 18. novembril Vanemuise teatris ooperit “Carmen” nautinud inimesed, 14. novembril protsendipäeva korraldanud ettevõtted ja nende külastajad ning oksjonikeskkonnas osta.ee Eesti disainerite ja kunstnike loomingut soetanud pakkujad.

Kogutud annetusega toetab Lastefond haigeid lapsi, kes vajavad oma haiguse tõttu erinevaid teraapiaid (hipo-, tegevus-, muusika- või füsioteraapiat). Hetkel toetab fond selles kaheksat last kokku ligi 22 000 euroga aastas.