Täna algab Tartu Tervishoiu Kõrgkooli juubelinädal, mille jooksul toimub mitmeid üritusi. Lisaks avatakse kõrgkooli tutvustav installatsioon Tartu kesklinnas.



Kõrgkooli 205. sünnipäeva tähistamine sai alguse juba eile õhtul, kui Tartu Kaubamaja kõrvale, Küüni tänavale paigaldati neljast uksest koosnev installatsioon. Ustel on kirjas Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tutvustavad tekstid ning tervitused ja head soovid linnarahvale ja teistele huvilistele. Täna, 21. novembril kell 15.00 ootab kõrgkool huvilisi installatsiooniga tutvuma ning ühtlasi jagatakse kõigile ka tervislikke ja vitamiinirohkeid õunu.



Juubelinädalal toimub kõrgkoolis erinevaid sündmusi. 23. novembril kell 10 on oodatud kõik juubelitorti meisterdama ja kell 12 seda sööma. 24. novembril toimub Eesti Rahva Muuseumis kõrgkooli teaduskonverents "Terves kehas terve teadmine" ning õhtul juubelipidu kõrgkoolis.



Juubeliaastal on tehtud erinevaid koostööprojekte, mis on pakkunud tervisedenduslikke harivaid tegevusi igas vanuses inimestele. Täpsem ülevaade on kirjas veebilehel www.nooruse.ee/205.