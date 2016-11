* Kui jume näib tuhm ja väsinud, võta appi E-vitamiin . Seda leidub paljudes näokreemides, kuid hoopis tõhusamalt toimib seespidine vitaminiseerimine. Näiteks sisaldavad karotinoide kollased ja oranžid aedviljad, teiste seas näiteks porgand, mango ja paprika. Keha muudab karotinoidid E-vitamiiniks ja see kosutab naha alumisi kihte. Et su menüü ka põskedel peegelduks, pead neid aedvilju kindlasti kaks korda päevas sööma.

* Kui nahk on kuiv ja aeg-ajalt tekib lööve, söö rohkem rasvast kala . Kalas sisalduvad rasvhapped hoiavad nahas niiskustasakaalu. See aitab nahal külmale tuulele ja keskküttest tulenevale kuivale õhule paremini vastu panna.

Külm õhk, vähe päikest ja kuiv toaõhk teevad lõpuks ära ka kõige tugevamale nahale. Kui sulle tundub, et nahk on tuksis, siis ära muretse – Daily Mail jagab nippe, kuidas õigesti toitudes nahk kolme nädalaga taas korda saada.

* Tarvilikke antioksüdante saab nahk ka mustikatest, murakatest ja tumedatest viinamarjadest, samuti punasest veinist. Ja et talvel annab päevavalgus vähem D-vitamiini , on tähtis süüa ka munakollast, maksa, võid ja kalaõli.

* Kui nahk on kahvatu ja rabe, krõbista parapähkleid. Piisab ühest või kahest seleenirohkest pähklist päevas. See aitab taastada naha nooruslikku elastsust ja vähendab ühtlasi päikesekahjustusi. Kui sul on pähklite vastu allergia, siis seleeni leidub ka näiteks kalkuni- ja kanalihas ning munas.

MUNAROAD (TIINA KÕRTSINI)

* Kui nahk kestendab, söö rohkem B-vitamiini, mis reguleerib naharakkude uuenemist. Seda leidub palju tumerohelistes aedviljades, näiteks spargel- ja lehtkapsas.