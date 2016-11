Pakendatud salateid süües ähvardab sind toidumürgitus, hoiatavad teadlased.

Salati lehtedest eralduvad toitained tekitavad niiskes keskkonnas bakterite levimiseks soodsa keskkonna, ilmneb Leicesteri ülikooli teadlaste uuringust.

Ajakirjas Applied and Environmental Microbiology avaldatud uuringu autorid olid üllatunud, kui kiiresti arenesid bakterid pakendatud salati pakendis isegi külmkapis – viie päevaga sai sajast salmonellabakterist 100 000, vahendab BBC. See kogus on tunduvalt suurem, kui nakkuse tekkimiseks vaja.

Täheldati ka, et eriti armastasid salmonellabakterid spinatit.

Teadlaste hinnangul võib pakendatud salateid süüa, kuid soovitatavalt samal päeval, kui need poest koju toodi. Samuti soovitavad nad pakendatuid salateid hoida külmkapis.