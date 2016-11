Õlu on hea proteiiniallikas ja suure B-vitamiini sisaldusega, see sisaldab antioksüdante sama palju, kui veingi. Õlles on ka ohtralt erinevaid mineraale, mis mängivad väga olulist rolli erinevates ainevahetusprotsessides. Kui seda juua mõõdukas koguses.

Seega – Healthy Life Tricks toob välja kümme väga head põhjust, miks sa võiksid igapäevaselt oma tervise nimel ühe õlle juua.

· Su neerud püsivad terved, kirjutab hiljutine uuring. Tegelikult väidetakse lausa, et iga joodud pudel õlut vähendab riski haigestuda neerukividesse 40% võrra.