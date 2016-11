Kiire ja delikaatne viis testida end HI-viiruse suhtes on kasutada kodust HIV-kiirtesti, mis jõuavad Eesti apteekidesse müügile detsembrist.

Kiirtestid jõuavad esmalt müügile Südameapteegi apteekidesse üle Eesti.

Südameapteegi peaproviisor Triinu Entsik- Grünberg nendib, et HIV on muutunud haiguseks, mida täna diagnoositakse ka tavalistel ja töötavatel Eestimaalastel. "Ligi 40% kõikidest uutest HIV-i nakatunutest Eestis on naised. Suurem hulk nakatunutest ei oma mingisugust seost narkootikumide tarvitamisega," loetleb ta hirmuäratavaid fakte.

Entsik-Grünbergi sõnul on kiirtest delikaatne viis testida end kodus ning see annab 99.7 % täpsusega vastuse võimaliku nakatumise kohta HIV-viirusesse.

"Test on mõeldud selleks, et inimestel oleks võimalik end delikaatselt ja kiiresti kontrollida ning et inimene saaks vajadusel südamerahu," lausus peaproviisor.