Kiirabi puutub üha rohkem kokku juhtumitega, kus narkojoove tekitab täiskasvanud inimestele tunde, et ta oskab lennata. Ning tõsist muret teevad ka umbjoobes autojuhid.

Eestis on probleemiks narko- ja alkojoobes juhid. "Kui kolm promilli on juba nähtav joove ja viie promilli juures peaksid olema matused, siis meil sõidavad autodega ringi seitsmepromillise joobega juhid," nentis Tallinna kiirabi arst Riina Räni ajalehele Pealinn antud intervjuus.

Üha sagedamini puutub kiirabi kokku juhtumitega, kus narkouljus on sõltlasele sisendanud, et ta oskab lennata, ja inimene seepeale aknast välja viskub. "Statistika järgi on tänavu olnud enneolematult palju kukkujaid. Ma ei mäleta, et sellist akendest viskumist oleks enne olnud," ütles Riina Räni.

Tallinna kiirabisse satub aastas ligi 800 narkojoobes inimest, mehi kolm korda rohkem kui naisi. "Narkomaaniast on saanud pigem keskealiste probleem, vanemate patsientide osakaal suureneb. 20 aastat tagasi meil 40-aastaseid narkomaane polnud," rääkis Räni. Tänavu on sattunud kiirabisse kõige rohkem 31-35-aastaseid uimastisõltlasi.