"Enne sõin pirukaid ja kõht oli kogu aeg tühi. Trepist üles minnes hakkasin hingeldama. Nüüd pirukaid ei söö ja naljalt nälga ei tunne. Võhma on ka juurde tulnud," kiidab Imbi Mälk elu pärast seda, kui ta kolme aasta eest 18 kilost lahti sai.

Kaaluhoidmisest saab tasapisi elustiil (Aldo Luud)

Imbi Mälk (49) ütleb, et ühel hetkel sai ta aru, et oma lühikese kasvu kohta on ta liialt pontsakas. 160 sentimeetri pikkune naine kaalus rekordaegadel 71 kilo. Liigkilod lihtsalt kogunesid.

Naine püüdis nendega võidelda, kuid tulutult. "Karme dieete pole ma kunagi armastanud, need ei mõju tervisele hästi," kostab ta.

Kui aga üks Imbi tuttav liitus Figuurisõpradega, andis see temalegi innustust. Ja mitte asjata – kaheksa kuuga kaotas ta 18 kilo ja on selles kaalus püsinud siiani.