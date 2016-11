2 fotot

Neljatoaline korter läks müüki Paradiisisaarele soovis pere minna ilma laenude ja liisinguteta ning seetõttu müüsid nad koos sisustusega maha oma neljatoalise Viimsi korteri. «Ainult auto on veel alles. Ülejäänud asjad seisavad mu ema juures pööningul.» Selles, mis tagasi tulles saab, Kaido veel kindel pole. Ta ütleb, et esialgu pidid nad Taisse minekuks näpistama korteri müügist saadud raha. «Kindlasti aga ei taha me end kohe uuesti mingi kinnisvaraga siduda. Pigem soovime maailma näha ja elada nii-öelda nomaadielu. Loomulikult ei tee ma peres neid otsuseid üksi, see peab olema konsensuslik otsus.» (Teet Malsroos)