Kardioloogid: haigekassa kärbe jätab südamehaiged ööpäevase abita.

"Mu süda on pidevalt rütmist väljas ja kuna ma alles ootan stimulaatorit, on tunne, et ma ei jõua enam – süda ei pea sellele pingele vastu," kirjeldab noor mees Margus, mida tähendab olla stimulaatori ootejärjekorras. "Hirm on, et suren enne ära," ütleb ta.

Seda hirmu ei vähenda Marguses põrmugi Eesti Kardioloogide Seltsi hoiatus, et haigekassa plaanib kahe miljoni euro suurust südamehaiguste raviks ettenähtud raha vähendamist, mis omakorda ravi kättesaadavust veelgi halvendab.

Kui plaanitav kärbe jõustub, saab Eestist esimene Euroopa riik, kus infarktiravi hakkab sõltuma kellaajast ehk teisisõnu pole kättesaadav ööpäev läbi. "Loen, et plaanilisest ravist on osalt juba loobutud ja kui nii edasi, saab infarkti puhul ka abi vaid kindlatel kellaaegadel.