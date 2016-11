Arvutused näitasid, et kui uuritavate KMI väheneks 25% võrra, tähendaks see diabeedi esinemissageduse 40% vähenemist selles eagrupis ehk ligi 470 000 juhtu vähem kogu Euroopas ja aastane kokkuhoid ravikulude pealt ligi 14 miljardit eurot.Mõõdetud kemikaalide vähenemine keskkonnas 25% võrra tooks kaasa 13% languse diabeedi esinemissageduses selles eagrupis ehk üle 150 000 juhu vähem kogu Euroopas ja rahaline kokkuhoid 4,5 miljardit eurot aastas.

Uurijad nendivad, et arvutused on hinnangulised, kuid rõhutavad, et seost hormoonsüsteeme häirivate kemikaalide ja teist tüüpi diabeedi kõrgema riski vahel on leitud mitmete erinevate uuringugruppide töödest.