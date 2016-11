Ehkki Eestis on statistika kohaselt veredoonoreid niigi vähe, kõigest 2,8% elanikkonnast, on verekeskus sunnitud 12,6% veredoonoriks tulijatest erinevatel põhjustel tagasi saatma. „Ligi pooltel juhtudel on probleeme madala hemoglobiiniga, mille tõttu olime näiteks eelmisel aastal sunnitud tagasi saatma 6,2% doonoriks tulijaist,“ ütles verekeskuse vanemarst dr Gulara Khanirzajeva. “Verekeskuse põhimõte on – ära kahjusta doonorit ega patsienti! Juhul, kui hemoglobiini tase on naisdoonoril madalam kui 125 g/l ja meesdoonoril 135 g/l, siis doonorit vereloovutusele ei lubata. Esiteks seetõttu, et mitte põhjustada või veelgi suurendada rauapuudust doonoril endal ning teisalt peavad doonoriverest valmistatud verekomponendid vastama kehtestatud nõuetele. Näiteks peab erütrotsüütide suspensiooni hemoglobiini sisaldus olema normaalsel tasemel, et patsientidele oleks sellest veredoosist ka reaalset abi.” Verekeskuse meditsiinilisel läbivaatusel annab arst doonoriks tulijaile soovitusi, kuidas hemoglobiini taset veres tõsta, sestap on paljud oma verenäitajad korda saanud ja doonorina jätkanud.

Apotheka proviisor Kristiina Sepp ütles, et raud on hemoglobiini tähtis koostisosa, mistõttu rauavaeguse korral on ka vere hemoglobiinisisaldus madal. „Hemoglobiinil on ülioluline roll hapniku transportimisel kehas. Rauavarude vähenemine raua ebapiisava tarbimise, raua ebapiisava imendumise või verekaotuse korral võib tervist oluliselt kahjustada põhjustades rauavaegusaneemiat,“ sõnas Sepp.

„Rauavaegusaneemia korral esinevad inimesel tavaliselt sellised sümptomid nagu väsimus, unisus, nõrkus, hingeldus, peavalu ja ka nahakahvatus. Mõnedel juhtudel võivad suunurkadesse tekkida lõhed,“ rääkis proviisor. „Kindlasti on oluline vaadata kriitilise pilguga üle oma igapäevased toitumisharjumused ja kui seal esineb mõnes toiduainegrupis puudujääke või vastupidi – ühe toiduainegrupiga liialdamist, on vitamiinide ja mineraalainete puudus ka kerge tekkima,“ sõnas Sepp. „Vereloomeprobleemid tekivad väga tihti just ülikiire töötempoga inimestel, kel pole mahti keset tööpäeva lõunat süüa ning kes joovad päeva jooksul ära neli-viis tassitäit kohvi, mis paraku pärsib oluliste vitamiinide ja mineraalainete imendumist. Halvasti mõjub ka suitsetamine ning alkoholi tarbimine.“ Apteekides on võimalik mõõta nii hemoglobiini taset kui ka osta näiteks rauavaeguse kiirtest, mille abil saab näpuotsa verest kiiresti teada, kas vere rauasisaldus on piisav. Lisaks apteekritele, saab rauavaeguse osas konsulteerida oma perearstiga.