Infoajastul levib palju erinevaid arvamusi nii dieetide kui toitumistrendide kohta ning nende seast õigeimaid nippe välja noppida on üsna keeruline. Olgu siin välja toodud kaheksa levinud dieetidega kaasnevat veendumust, mida uskuda ei maksa. · Pärast kella kaheksat õhtul ei tohi süüa. Need, kes elavad aktiivset elu, teavad, et see ei ole lihtsalt võimalik, kirjutab Greatist. See, kui viimase söögiaeg jääb hilisemaks, ei ole sugugi ohtlik, kui sellega ei ületa päevast kalorinormi. Võiks jälgida, et viimane toit ei oleks väga raske ja rasvane, see ei tohiks ületada 500 kilokalorit. · Kui nälg näpistab, näri nätsu või sellerit. Näljatunde eiramine võib viia hoopis selleni, et hiljem sööd palju rohkem. Kui pead dieeti ja tunned nälga, oleks mõistlik süüa vahepala, milles on kiudaineid ja valge, kalorivaesed suupisted selleks ei passi.

· Tee rohkem trenni ja söö vähem. Kui kaalu langetamine oleks nii lihtne, oleksime me kõik saledad.

· Tarbi dieettooteid. Dieettooted sisaldavad reeglina kunstlikke magusaineid, mis põhjustavad ainevahetushäireid ja kaalu langetamisele sugugi kaasa ei aita. · Loobu süsivesikutest. Mitte ühtegi toidugruppi ei tohi toidulaualt eemaldada, selle asemel peaks mõtlema, kuidas valmistada oma lemmiktoite nii, et need oleksid tervislikud. · Paastu! Tegelikkus on see, et neerud ja maks tulevad oma tööga toime ka ilma paastu abita, paastumine aga rikub seedesüsteemi. · Ära söö suhkrut. Tõde on see, et suhkrust saadakse palju lisakaloreid, kuid on suhkruid, mida keha vajab. Näiteks puuviljadest ja piimatoodetest saab inimene olulisi toitaineid.