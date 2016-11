Iga oma välimuse eest hoolitsev naine on kuulnud, et märgi juukseid ei tohi kammida. Kas see vastab tõele?

"Märgi juukseid ei tohiks reeglina kammida," kinnitas portaalis Good Housekeeping ka juuksur Kate O’Connor. Samas ei ole see reegel päris ühene, sest tuleb vaadata, millega juukseid kammitakse. Parimad on laiade harjastega harjad, mis libisevad vabalt läbi juuste.

Harjad, mille harjaste küljes on mummud, ei ole märgadele juustele sõbralikud, sest juuksekarvad võivad jääda pallikeste ümber ja seetõttu võidakse juukseid kammides peast välja tõmmata liiga palju karvu.

Seega nendib juuksur, et sellele küsimusele pole õiget ega vale vastust, kuid märgi juukseid kammides on oluline, et seda tehakse ettevaatlikult – liigne tirimine juustele hästi ei mõju.