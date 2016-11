Toitumisteadlane ja Tartu Ülikooli emeriitdotsent Mai Maser juhib tähelepanu, et toiduvalik peab olema mitmekülgne, kuna lapsele on kasvamiseks ja arenemiseks vaja erinevaid toitaineid. „Toitude kombineerimisega saab „mitu kärbest ühe hoobiga” - tagame üheskoos nii hea maitse kui ka vajalikud toitained. Kombineerides lihatooteid köögiviljadega anname lapsele samaaegselt kasvamiseks vajalikku valku, aga ka mineraalaineid koos vitamiinidega. Üksi köögiviljadest ei saa laps piisavalt energiat, kuid need on vajalikud ning oluline on meeles pidada, et erinevad toidud täiendavad teineteist,“ sõnas Maser.

Lapsed õpivad jälgimise ja jäljendamise kaudu ning võtavad üle oma lapsevanemate käitumismustrid. Kui köögiviljad on lapsevanemate toidusedeli loomulik osa, kujundab see positiivseid hoiakuid ka lastes. Köögiviljade söömise harjumust on oluline kujundada juba maast madalast ja kuigi uued toiduained ei pruugi esimese korraga kõige pisemate toidukriitikute heakskiitu saavutada, ei maksa seetõttu heituda. Kuna lapseeas kujundatud toitumisharjumused saadavad last terve tema elu, on oluline olla järjepidev.

2. Ära sunni

Et toetada lapse positiivseid kogemusi köögiviljadega, tuleks vältida tema sundimist ja pigem panna rõhku kavalusele ning sellele, kuidas köögiviljad laste jaoks ahvatlevamaks muuta. Sundimine loob negatiivseid emotsioone ja nii õpib laps köögivilju halbade tunnetega seostama ning tema pirtsakas suhtumine toitu võib süveneda. Köögiviljadega harjutamine võiks olla samm-sammuline – esmalt üks ampsuke ja mida aeg edasi, seda suuremad portsjonid. Võite ka lapsega kokku leppida, et toidu proovimise eest premeerite teda näiteks lõbusa ja lastepärase kleepsuga.

3. Peida köögiviljad nutikalt

Köögiviljadega pirtsutavate laste vanemad saavad õlekõrrena kasutada selliseid retsepte, kus tervislikud köögiviljad on roa sisse nutikalt ära peidetud moel, et sageli ei ole seda isegi maitses tunda. Võtkem näiteks šokolaadikoogi, mille sisse poetatud peet tõstab magusroa tervislikkust mekis järeleandmisi tegemata. Erinevaid köögivilju on väga lihtne poetada ka kotlettide või lihapallide koostisesse, mis on laste nõrkuseks. Köögiviljadega rikastatud tooteid leiab meie poelettidelt üha enam, näiteks Rakvere 50/50 Meat & Vegetables köögiviljadega lihapallid on üks viis, kuidas köögiviljade osakaalu toidusedelis tõsta.

4. Serveeri lastepäraselt

Lastele köögivilju serveerides pane rõhku lastepärasele ja lõbusale serveeringule. Suure tõenäosusega haarab laps traditsiooniliselt tükeldatud köögivilja asemel palju meelsamini sellise tervisliku ampsu järele, mis on lõigatud mõne lõbusa kujuga – moodusta näiteks porgandiviiludest ja õunasektoritest taldrikule liblikakujutis või säti brokoliõisikud põõsaks, mille kõrval maiustab lillkapsatükikesest meisterdatud lambake. Pea meeles ka seda, et lastele meeldib näha taldrikul erinevaid värve eraldi ja neid tuleks püüda taldrikule kujunditena seada – näiteks süda, kuu või päike. Muuda köögiviljade söömine mänguliseks ja positiivsed tulemused ei lase end kaua oodata.

5. Kaasa väikesed abilised toiduvalmistamisse