Eesti vanim apteegikett Apotheka avas naha tervisele keskenduva ilukaubamaja ehk Iluteegi, mida saab külastada aadressil Iluteek.ee.

„Kuna Eestis polnud veel sellise hingusega ilukeskkonda, kust saaks südamerahuga osta tooteid, teades et need on nahasõbralikud, otsustasimegi luua Apotheka Iluteegi. Siia on kogutud sarjad, mis lähtuvad naha heaolust,“ rõhutas Apotheka juhatuse liige Marika Pensa ja lisas: „Kuna ka huulepulk, kreem või silmapliiats võib sisaldada nahavaenulikke kemikaale, võib selliste toodete kasutamine kaasa tuua nahaprobleemid ja allergiad. Iluteeki tooteid valides ei jälgi Iluteegi sortimendijuhid mitte reklaami vaid toodete koostisosi. Kreemil ja kreemil on vahe, ka huulepulk ja jumestuskreem võivad olla nahka niisutavad ja turgutavad.“

Apotheka Iluteegist leiab Eesti suurima valiku apteegikosmeetikat, loodustooteid ning dermadekoratiivkosmeetikat. Kõik esindatud kaubamärgid on kiitnud heaks kogemustega nahaeksperdid ja apteekrid,“ sõnas Marika Pensa.

„Sobiva ja nahasõbraliku toote peaks leidma nii inimene, kes soovib hoolitseda igapäevaselt oma naha tervise eest, kui ka see, kellel on vaja saavutada efektne õhtu-look,“ lisas ta.

„Iluteegist leiab ka põneva iluvitamiinide ja toidulisandite valiku, mis keskenduvad just neile iluainetele, mida söögilaualt vajalikes kogustes sageli kätte ei saa. Iluteeki külastavad inimesed võivad kindlad olla, et tooted toidavad ja toetavad nahka. Õnnelik nahk on kõige ilusam,“ avaldas Pensa lõpetuseks.