Kakamine on teema, mis tekitab enamasti piinlikkust, kuid mis ometi kuulub igaühe igapäevarutiini. Kui sa teed seda aga tavapärasest sagedamini, võib see olla ilmne märk, et midagi on su tervisega valesti.

Kõige sagedamini on see märk toidutalumatusest ehk sellest, et sa sõid midagi, mida su keha ei omasta, kirjutab Women´s Health. Kuid lisaks võib see tähendada veel mõnda muutust sinu tervises.

1. Sa hakkasid tervislikumalt toituma. Üks levinumaid põhjuseid, miks noored naised sagedamini kakama hakkavad, on see, et nad on oma menüüs suurendanud kiudainete osakaalu. Näiteks on nad hakanud sööma tavapärasest rohkem köögivilju.