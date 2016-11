Eesti õpilaste meelest on alkoholi lihtne kätte saada ja napsimaitse on suhu saanud 87% koolilastest. Suitsu on teinud 12aastaselt või nooremalt 42% poistest ja 30% tüdrukutest. Kas noorte napsitamine suureneb või väheneb? Ligi pooled õpilased on korra või rohkemgi proovinud vesipiipu. "Sarnaselt vesipiibuga on vähemalt pooled õpilased kord elus tarvitanud e-sigaretti," märkis tervise arengu instituudi nooremteadur Maris Salekešin eile Tallinna alkoholikonverentsil "Piirid ja piirangud", tutvustades 2015. aastal korraldatud uuringu tulemusi. Huuletubakat on tarvitanud 21% küsitluses osalenud õpilastest. "73% õpilastest peab alkoholitoodete kättesaadavust kergeks," kinnitas Salekešin. Õpilaste hinnangul õnnestub lahjat alkoholi kergemini hankida kui kanget.

Võrreldes teiste uuringus osalenud riikidega, on Eesti tulemus keskmine. Kõige kõrgemad näitajad on Taanis ja Tšehhis, kus 90% õpilastest leiab, et alkoholi saab kergelt kätte.

Uuringu korraldajad küsisid sedagi, kust õpilased on alkoholi saanud. "Suurem osa vastas, et said alkoholi sõpradelt," rääkis Salekešin. Järgnes olukord, et lapsele pakkus alkoholi tema ema või isa. Populaarsuselt kolmas vastus õpilaste hulgas oli see, et alkoholi ostis või pakkus võõras.