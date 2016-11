Peaaegu iga kuues 18-aastane ja vanem Euroopa Liidu kodanik oli 2014. aastal rasvunud, selgub värskest Eurostati uuringust.

Samal ajal kui 46,1% 18-aastastest ja vanematest Euroopa Liidu (EL) kodanikest oli 2014. aastal normaalkaalus, olid veidi rohkem kui pooled täiskasvanud (51,6%) ülekaalulised (35,7% rasvumiseelses seisundis ja 15,9% rasvunud) ja 2,3% olid alakaalulised, kirjutab meditsiiniportaal Med24.

Rasvunud täiskasvanute osakaal varieerub selgelt vanuserühmade ja erineva haridustasemega inimeste vahel. Kui välja arvata 75-aastased ja vanemad, siis mida eakam on vanuserühm, seda suurem on rasvunud inimeste osakaal: rasvunute osakaal EL-i 65–74-aastaste seas oli 22,1%, samal ajal kui see jäi alla 6% (5,7%) 18–24-aastaste seas.