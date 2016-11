Tänasel Tartu Tervishoiu Kõrgkooli teaduskonverentsil „Terves kehas terve teadmine“ tutvustatakse Eestis läbiviidud tervishoiuteemaliste rakendusuuringute tulemusi.



„Terviseteemad on olulised ja teadlikkus nendest kasvab iga päevaga. Teaduskonverentsiga anname sellele üllale eesmärgile samuti oma panuse,“ selgitas konverentsi peakorraldaja, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli täienduskoolituse spetsialist Liisi Org.



Konverentsil tulevad tutvustamisele mitmed Eestis läbiviidud rakendusuuringute tulemused: milliseid vigu teevad vanemad laste turvavarustuse kasutamisel, kuidas mõjutavad eestlasi antibiootikumiresistentsed bakterid, milline on naaskelsabade esindatus Eesti lasteaedades, kui täpsed on patsientide lähiuuringute seadmed, näiteks glükomeetrid jne.



Lisaks räägitakse patendi saanud mehhanoteraapilisest seadmest ja mõõtmise meetodist ning sellest, kuidas tänu sellele leiutisele saavad survetundlike komponentidega retuusid mõjutada x-jalgsete laste jalgu. Samuti on teemaks kutsekuvand ja kutse põhiväärtuste uuringud.