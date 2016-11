Kelli-Lisetel diagnoositi autism 3-aastaselt. Häire tõttu on tal raske puue ning ta õpib toimetuleku õppekava järgi. Lapse ema sõnul on tüdruk rõõmsameelne ja sõbralik, kuid sageli rahutu ja läheb kergesti ärevusse.

Autism on ravimatu arenguhäire, mis avaldub iseärasustena suhtlemises, käitumises ja kõnes. Häire ilmneb väikelapseeas, mõnikord on lapse suhtlemishäired märgatavad juba imikueas, ning see on enamasti eluaegne.

“Ka keskendumisega on Kelli-Lisetel probleeme, sest ta ei soovi ühe koha peal istuda. Samuti on tema jaoks väga raske sõprade leidmine, kuna tema areng pole eakohane, mistõttu käitumine ei vasta tihtipeale n-ö ühiskonnanormidele,” lisab ta.

Samal ajal armastab Kelli-Lisete väga ratsutada ning on juba kaks aastat käinud ratsutamisteraapias. Tüdruku perearst Marin Kraft-Jaaksoo on märganud, et hobustel on Kelli-Lisetele väga positiivne ja rahustav mõju ning ta soovitab teraapiaga jätkata: “Laps on muutunud rahulikumaks ja sihikindlamaks ning suurenenud on ka enesekindlus.”

“Teraapiasse minnes on Kelli-Lisete alati väga õnnelik ega ei jõua ta ära oodata, millal kiivri pähe ja hobusega sõitma saab,” kinnitab lapse ema teraapia head toimet. “Kõrgel hobuse seljas olles on ta alati väga enesekindel ja uhke.”