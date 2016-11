Spiritjooga disainiga joogamati protsess algas suhteliselt klassikaliselt – joogaõpetajana otsis Katrin endale matti, mis oleks tõeliselt ilus. “Millegipärast oli mul tekkinud tunne, et soovin teha joogat matilt, mis toetab mu ilumeelt ning muudab joogatamise eriliseks ja esteetiliselt nauditavaks. Lisaks oli oluline, et materjal oleks võimalikult keemiavaba,” räägib Katrin oma teekonna algusest.

Kuna Spiritjoogal tuli hiljuti välja kolm oma disainiga väga kvaliteetset joogamatti, siis on sel teemal kõneainet olnud palju. Uuritakse, et kui keeruline protsess on oma disainiga joogamati tegemine ning mis eristab kvaliteetset joogamatti vähem kvaliteetsest.

Poelettidel ja e-poodides on saadaval mitmeid erinevaid joogamatte. Kuidas teha vahet, milline on hea ja milline mitte ning endale see kõige õigem valida? Selgitab kundalini jooga õpetaja ja Spiritjooga asutaja Katrin Kivi.

Hakates turul pakutavat lähemalt uurima, ta oma soovidele vastavalt matti ei leidnud. Erinevates e-poodides üle maailma surfates hakkasid talle silma aga kirgaste värvide ja mustritega matid, kus kumm oli kombineeritud veluurkangaga. “Sealt hakkaski arenema idee, et miks mitte töötada välja Spiritjooga enda joogamatt ning luua oma imelisi mustreid,” ütleb Katrin Kivi.

Pärast pikki tootja otsinguid leidis ta lõpuks usaldusväärse partneri, kes on väga keskkonnasäästlik ja öko-teadlik. Valitud sai kangaga kombineeritud naturaalne kumm. Kumm on saadud kautšukist, see on täielikult keemiavaba ja biolagunev. “Veluurkangas on 100% polüestrist, ainult sellised mikrofiiber-kiud imavad niiskust ja kuivavad kiiresti,” selgitab Katrin Kivi. Kõik mustrid on kangale trükitud aga veebaasiliste värvidega.

Palju turvalisem kui tavalised poest saadavad matid

Enne suurema koguse tegemist tellis Katrin aga proovimati, et saaks selle tõhusust ja toimet ise testida. “Esialgu ehmatasin veidi ära, kuna mati pealispind tundus küll imeliselt sametine, aga samal ajal ka libe. Samuti oli matt päris raske. Tuli välja, et mati muudab raskeks naturaalne kumm ja see on oma raskust väärt, sest tagab maaga kohtudes imelise stabiilsuse,” selgitab joogaõpetaja. “Kangas muutub aga tihkeks ja mittelibisevaks kohe, kui käed on niisked.”

Libisemiskindlus on näiteks hot joogas või mõnes muus praktikas, kus käes higistama hakkavad, eriti oluline, sest mängib suurt rolli turvalisusel. “Kuivade kätega joogatades saab matile julgelt vett pihustada, muutes selle niiviisi usaldusväärselt libisemiskindlaks. Lõdvestumise ajal paitab pehme veluur nahka ja kirgaste värvide mäng tõstab meeleolu kõrgele,” jagab Katrin oma esimesi Spiritjooga mati kasutamise kogemusi.