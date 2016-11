Uni on inimese tervise ja ilu pant. Kui sul on sellega viimasel ajal kehvasti, söö üht neljast allolevast toiduainest päeva jooksul - siis on kindel, et uni on sinuga.

1. Troopilised puuviljad. Banaan, ananass, apelsin ja kirss soodustavad melatoniini taseme tõusmist, kirjutab Fox News. Melatoniin on hormoon, mis reguleerib unetsüklit, parandab unekvaliteeti ja aitab magama jääda.

2. Kummelitee. Kummel on tuntud oma rahustavate ja põletikevastaste omaduste poolest, seega rahustades närve toob see rahulikuma ja sügavama une.

3. Mandlid. Mandlid on heaks magneesiumiallikaks, mis aitavad parandade une kvaliteeti.

4. Lõhe ja tuunikala. B6-vitamiini allikad, mis soodustavad melatoniini ja serotoniini taseme tõusmist. Serotoniin ehk õnnehormoon toob meile parema enesetunde ja aitab end lõdvaks lasta, melatoniin aga parandab unekvaliteeti ja soodustab uinumist.