Euroopa keskkonnaagentuur andis teada, et õhusaaste põhjustab Euroopas igal aastal umbes 467 000 enneaegset surmajuhtumit.

Kõige suuremad ohus on linnade ja linnastute elanikud, kellest ligi 85 protsenti puutub pidevalt kokku eriti peenete saasteosakestega. Need on pärit heitgaasidest ja katlamajadest, samuti tekib neid tööstuses.

Sellised osakesed on nii väikesed, et jõuavad kergesti ka kopsualveoolidesse. Nende tõttu tekivad nii südamehaigused kui ka kopsuvähk.