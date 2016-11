Imikutel ilmub lööve esmalt näole. Põsed on punased ja karedad, neil võivad tekkida vesivillid, mis purunedes kattuvad koorikuga. Lööve laieneb otsmikule ning võib laieneda ka rindkerele ja sümmeetriliselt jäsemete sirutuspindadele, suurte liigeste piirkonda ja nahavoltidesse. Kuna lööbega kaasneb nahasügelus, on häiritud ka laste uni.

Atoopiline nahapõletik on kroonilise kuluga nahahaigus, mida iseloomustab nahalööve ja tugev sügelus näopiirkonnas, kätel, jalgadel ja kehal. Tegemist on ühe levinuima problemaatilise nahaseisundiga – elu jooksul põeb seda umbes viiendik maailma elanikkonnast.

Nahk on väga kuiv

Nooruki- ja täiskasvanueas sarnaneb haiguspilt lapseea atoopilise dermatiidiga, kusjuures lööve on enamasti rohkem lokaliseerunud ja vähem sümmeetriline. Kõige tavalisemad haiguspiirkonnad on nägu ja suurte liigeste painutusküljed, ka kaelapiirkonnas. Näole võib tekkida turse ja silmade alla iseloomulik nahavolt. Nahk on tavaliselt väga kuiv. Täiskasvanutel esineb tihti ka käteekseem.

Vanusest olenemata on atoopilisel nahal kolm tunnust: kuivus, sügelemine ja haigushoo sage kordumine perioodiliste ägenemiste ja paranemistega. Atoopikute ägedamad haigushood jäävad enamasti sügis-talvisele perioodile, suviti on haiguse kulg leebem.

Põhjused teadmata

Vaatamata tõhusatele teadusuuringutele pole atoopilise dermatiidi tekkepõhjused käesoleva ajani lõplikult välja selgitatud. Oluline osa on pärilikkusel. Seetõttu pole võimalik ka haiguse tervistav ravi, küll aga on võimalik sümptomeid pikaks ajaks leevendada. Atoopilist dermatiiti ei saa täielikult välja ravida, see kestab ägenemiste ja taandumistega aastaid, kuid erinevaid meetodeid kombineerides on võimalik vaevused kontrolli all hoida.

Mida kiiremini suudetakse lööve kontrolli alla saada ja mida pikemad on lööbevabad perioodid, seda parem on prognoos. Atoopilise dermatiidi teeb kindlaks ja ravi määrab nahahaiguste arst või allergoloog, kes teeb ka testid, millega võivad selguda põhjusallergeenid.

Nahahooldus on ülioluline

Atoopilise dermatiidi ravis on oluline regulaarne nahahooldus ja pehmendavate-niisutavate kreemide kasutamine. See vähendab naha kuivust, ärritust ja sügelust. Õnneks on apteekides hooldavate kreemide valik üha laiem, seega igaüks leiab endale kindlasti sobiva kreemi. Spetsiaalselt atoopilisele nahale on loodud näiteks A-derma kaeraekstrakti sisaldav hoolduskreem, mis on mõeldud beebide, laste ja täiskasvanute õrnale kergesti ärrituvale nahale. Kaeraekstrakti lisatakse ärritust vähendavate, kaitsvate, rahustavate ja niisutavate omaduste tõttu. See ennetab kuivust, leevendab ärritusi ja taastab naha kaitsebarjääri. Ülikuivale ja atoopilisele nahale on mõeldud ka Avene pehmendav kreem, mis pehmendab, niisutab ja rahustab nahka. Dexeryli tootevalikust leiab aga nahka kaitsva kreemi, mis on loodud kuivuse sümptomite leevendamiseks ja aitab hoida ära nahaärritust.

Atoopilise nahaga kimpus olijatele sobivad hästi kõik toitvad ja väga kuivale nahale mõeldud kreemid nagu näiteks Skin-cap kreem, Bioderma Atoderm toitev näokreem, Lumiderm taastav sügavniisutav näokreem, Sesderma Atopises Liposomes niisutav kreem, DR Hauschka Med Sos nahakreem ja Bionike Proxera Keratoff kuivale nahale mõeldud kreem. Pehmendavaid kreeme tuleb nahale määrida iga päev 2–3 korda.

Täiskasvanud, kellel on diagnoositud atoopiline dermatiit, peaksid kindlasti kõik nahahooldusvahendid valima nii, et need aitaksid niisutada ja ei ärritaks nahka. Hea, kui tooted oleksid säilitus- ja lõhnaainetevabad ning välja töötatud nõnda, et need sisaldaksid vähe koostisaineid, minimeerides allergia- ja ärrituse riski ja sobiksid seetõttu eelkõige just väga tundlikule nahale.

Näiteks Bioderma pakub ülirikkalikku vahtgeeli kuivale nahale, mille järel võiks nahale kanda toitva niisutava palsami, mis ei tekita nahale õlist kihti ja ennetab raskeid ja korduvaid nahakuivuse episoode. Proovida võiks ka Bionike Triderm Alfa pesemiskreemi ja Eucerini spetsiaalselt atoopilisele nahale mõeldud kehahoolduspiima.

Ka kosmeetikavahendid ja šampoonid-palsamid võiksid olla valitud samal põhimõttel. Bionike tootevalikust leiab näiteks Alfa baaskreemi ning Eucerinil on spetsiaalselt kuivale nahale mõeldud silmaümbruskreem. See leevendab kuiva naha sümptomeid ja vähendab isegi sügavate kortsude esiletulekut ning sobib ka täiendavaks hoolduseks atoopilise ekseemi korral. Tundlikule peanahale sobib aga hästi Linola šampoon. Kes armastavad vannis käia, võiksid kindlasti proovida Frezyderm atoopilisele nahale mõeldud vanniõli ja vannikreemi.

Kui nahapõletik on ägenenud, on vajalik kasutada ka põletikku alandavaid ravikreeme.