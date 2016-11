Hästi töötav ainevahetus aitab heas vormis püsida. Seega – kui soovid ilusat keha, oleks mõistlik teada, kuidas oma ainevahetus erksalt töös hoida.

1. Tee trenni. Ilmselt ei tule see sulle üllatusena, et ainevahetust ergutab igasugune liigutamine. Heas vormis püsimiseks on oluline aga korralik treening, kirjutab Muscle & Fitness. Trennis vabaneb organismis hulk hormoone, mis on kehale mitmeil eri viisil kasulikud.

On tehtud kindlaks, et jõutreening paar korda nädalas aitab vähendada vanusega kaasnevat ainevahetuse aeglustumist poole võrra. Ning kui lisada jõusaalis rassimisele kardiotrenn, on tulemused veel paremad.