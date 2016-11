· Vaheta äratajat. Vana äratuskell ja tuttav mobiiliheli on sind ilmselt surmani ära tüüdanud ja ei motiveeri voodist välja kobima. Hea ärataja on ka päevavalgus – jäta õhtul kardinate vahele pragu, soovitab Levi.

· Liiguta end. Kui hommikune võimlemine ja lemmikmuusika järgi tantsimine ei aita, mine hommikul trenni. See on päevale parim start.

· Suhtle parima sõbraga. Hommikuste tegemiste kõrvale võid rääkida oma parima sõbraga, see teeb tuju heaks ning nii on mõnus päeva alustada.

· Joo rohelist teed. Hea küll, see sisaldab ka pisut kofeiini, kuid oluliselt vähem kui must kohv. Lisaks näitavad uuringud, et see mõjub hästi tervisele.