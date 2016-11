Föön on tänapäeval naiste üks igapäevasemaid kaaslasi, mida kasutatakse paraku sageli valesti. Kui soovid, et kiharad oleksid terved ja säravad, pea meeles järgmist.

1. Kõik föönid ei ole ühesugused. Alati ei ole kõige kallimad föönid parimad. Fööni ostes jälgi, et selle võimsus oleks vähemalt 1875 vatti, soovitab Allwomenstalk. Samuti on ühel heal föönil olemas ioonhoolduse funktsioon staatilise elektri vähendamiseks.

2. Kasuta kuumakaitset. See on vajalik hooldustoode mitte vaid juuste sirgendamisel või lokkide tegemisel, see kaitseb juukseid ka föönitamise ajal.