Ees on kaks suurepärast puhkepäeva ning siis tuleb esmaspäev. Nädala esimene tööpäev, mis vaatamata eelolnud puhkepäevadele kipub olema sinine. Kui soovid eelolevat nädalat alustada rõõmsamalt, alusta ettevalmistustega juba täna.

· Planeeri nädalat. Tee nimekiri nädala jooksul teha vaja olevatest asjadest, soovitab PureWow. Pane kirja kõik kohtumised, kohustused ja ka teha vaja olevad kodutööd. Nii viid uue nädala jooksul ebameeldivate üllatuste tekkimise võimaluse miinimumini.

· Ära tööta. Kui vähegi võimalik, hoia end nädalavahetusel tööasjadest eemal. Sa pead puhkama, siis jaksad uuel nädalal jälle.

· Maga korralikult. Kui mõtled lakkamatult uuele nädalale, ei saa sa ka magada. Püüa õhtul lõõgastuda ja õigel ajal uinuda. Siis jaksad järgmisel päeval jälle.

· Ära pühapäeva õhtuti napsuta. Esiteks ei lase see sul uinuda, teiseks lisab see su esmaspäeva pohmelli. Ja nii on esmaspäev veel sinisem.