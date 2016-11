Erinevate ekraanide (nutitelefon, tahvelarvuti) kasutamine uneajal on seotud vähesemate unetundide ja halvema une kvaliteediga, mis viib päevase unisuse tekkele lastel.

Meditsiiniportaal Med24 vahendab ajakirjas JAMA Pediatrics avaldatud meta-analüüsi 20 uuringust kokku üle 125 000 lapsega.

Leiti, et nutiseadme kasutamine uneajal on suure tõenäosusega seotud sellega, et lapsed magavad liiga vähe, nende une kvaliteet on halvem ja nad on päeval unisemad. Samuti leiti halvemad näitajad une kvaliteedi, kvantiteedi ja päevase unisuse osas lastel, kellel oli öösel ligipääs mobiilsetesse nutiseadmetesse, isegi kui nad neid ei kasutanud.

Arvestades üha arenevaid tehnoloogiaid ja õpikute asendumist ekraaniga seadmetega, on tõenäoline, et ekraaniaeg lastel järjest suureneb.

Lapsevanemad ja tervishoiutöötajad peavad olema kursis nutiseadmete negatiivse mõjuga laste unele ja uuringu autorid soovitavad laste ekraaniaega piirata.