Kui suure vaevaga kaotatud kilod kipuvad alati kergesti tagasi tulema, on põhjus tõenäoliselt selles, et soolemikroobide tasakaal on sassis, vahendas New Scientist.

Hiirtega katseid teinud Iisraeli teadlased avastasid, et kui ülekaalulised närilised panna rangele dieedile, toimuvad nende soolestiku mikroflooras muutused, mis püsivad seal mitu kuud. Bakteritel on oma osa ka selles, kui kaotatud kaal kiiresti tagasi tuleb.

Kui vaheldumisi rasvarikkal ja rasvavaesel toidusedelil olnud hiirte soolestikust võeti mikroobe ja viidi need stabiilselt ühesugust toitu söönud hiirte soolde, hakkasid ka nood loomad rammusamat toitu süües kiiresti tüsenema.

Uurimuse autorite kinnitusel ongi põhjuseks nii bakteritega toimunud muutused kui ka toidusedel. Miks bakteritel selline mõju on, pole veel teada. Seni on teada saadud, et mikroobid muudavad ainevahetust ja kahandavad taimsest toidust saadavate flavonoidide hulka.

Samuti vajab uurimist, kas hiirtel avastatu kehtib ka inimese puhul. Paljud tüsedad inimesed on hädas sellega, et kui dieet lõpetada, tuleb kaal mühinal tagasi. Põhjuseks võibki olla soolebakterite sassis tasakaal.