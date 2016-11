· Südamehaiguste risk väheneb. Peamiselt seetõttu, et koeraomanikud on kehaliselt aktiivsemad. Üks Jaapani uuring on leidnud, et koeraomanikud liikusid 54% suurema tõenäosusega tervisele vajalikul määral võrreldes nendega, kellel koera pole. Ning see aitab hoida kolesterooli tervislikul tasemel. Ka kinnitab ajakirjas American Journal of Cardiology avaldatud uuring, et infarkti läbipõdenud inimestel oli väiksem tõenäosus aasta pärast haigestumist surra, kui neil oli kodus lemmikloom.

Enamikul inimestest läheb meel rõõmsaks, kui nad pärast pikka päeva koju tulles märkavad lemmiklooma endale vastu jooksmas. Kuid lemmikloomad ei too meie ellu vaid rõõmu – uuringud kinnitavad, et nad suudavad parandada ka meie tervist üsna mitmel moel.

· Vererõhk püsib tervislikul tasemel. Ameerika teadlased on avastanud, et koera või kassi omamine maandab stressi ning hoiab tänu sellele vererõhu normaalsena.

· Stress püsib kontrolli all. Ainuüksi oma neljajalgse sõbra vaatamine võib suurendada ärevust vähendava ning vererõhku vähendava hormooni oksütotsiini vabanemist ajus. California ülikoolis läbi viidud uuring leidis, et lemmikloomadeta stressis inimesed külastasid oma arsti 20% sagedamini võrreldes nende inimestega, kellel olid lemmikloomad olemas. Ning on ka leitud, et isegi lühiajaline kokkupuude koertega vähendab ärevust. Üks uuring kinnitab, et patsiendid, kes veetsid vahetult enne operatsiooni koeraga aega, olid 37% vähem ärevad. Muide, ka lastel on lemmikloomad head stressimaandajad.

· Krooniline valu väheneb. Ajakirjas Pain Medicine avaldatud uuringus vaadeldi lemmikloomade mõju valukliinikus arvel olnud patsientidele. Leiti, et need, kes suhtlesid koertega, tundsid vähem valu ja väsimust ning nende meeleolu paranes. Teises uurimuses on leitud, et kui operatsioonist taastuvad patsiendid puutusid kokku lemmikloomadega, vajasid nad 28% vähem valuvaigisteid.

· Väheneb vajadus arsti külastada. Ajakirjas Journal of Personality and Social Psychology avaldatud uuringu kohaselt on neil vanuritel, kellel on kodus lemmikloomad ja eriti koerad, vähem vajadust arsti juurde minna. Aasta pikkune uuring näitas, et mitteloomaomanikud külastasid arste keskmiselt 9,49 korda aastas, loomaomanikud aga 8,42 korda aastas. Koeraomanikel oli aastas keskmine arstivisiitide arv 8,2.

· Allergiad vähenevad. Paljud uuringud näitavad, et lemmikloomadega koos kasvavad lapsed kogevad oma elus vähem allergiaid. Ajakirjas Clinical & Experimental avaldatud uuring kinnitab, et lapsed, kes said lemmiklooma enne kuue kuu vanuseks saamist, põdesid vanemaks saades vähem astmat, heinapalavikku, nahahaiguseid ja ülemiste hingamisteede nakkuseid. Teise uuringu kohaselt esines koos lemmikloomadega elavatel lastel esimesel eluaastal vähem nohu ja kõrvapõletikke.