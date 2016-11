Teadlased leidsid veel ühe põhjuse, miks ei tohi uneapnoed ravimata jätta – uneaegsed hingamisprobleemid võivad soodustada kopsuvähi arengut.

Chicago ülikooli ja Barcelona ülikooli teadlased jõudsid oma uurimustööga tulemusteni, mis kinnitavad, et katkendlik õhuvool kopsudes soodustab uneapnoega inimestel kopsuvähi arengut, vahendab Newsmax Health ajakirjas Chest avaldatud uuringu tulemusi.

Ebaregulaarne ja katkendlik õhuvool nimelt soodustab eksosoomide vabastamist. Eksosoomid on väikesed põiekesed raku tsütoplasmas, mis transpordivad erinevaid raku komponente. Kui eksosoomide arv organismis suureneb ja seetõttu raku sisu muutub, saavad kasvajad jõudu arenemiseks ning võivad anda ka metastaase.

Varem on teadlased kinnitanud obstruktiivse uneapnoe ning vähi omavahelisi seoseid ning leidnud, et see haigus põhjustab suremust vähktõppe.

Teadlased uurivad eksoome edasi, sest viimastel aastatel on leitud, et eksoomid mängivad rakkude omavahelises kommunikatsioonis põhirolli ning seetõttu võivad need olla paljude pahaloomuliste kasvajate suurenemise põhjuseks.