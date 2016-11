Paljud inimesed üle kogu maailma kasutavad mett igapäevaselt oma tervise turgutamiseks ja ravimiseks, samuti paljude erinevate tervisehädade ennetamiseks. Nüüd lõpuks kinnitasid teadlased ka, et meel on olemas antibakteriaalsed omadused.

Antibakteriaalsed, viiruste- ja seenevastased omadused teevad meest võimsama antibiootikumi kui ükski tavaline ravimitööstuses toodetud antibiootikum seda eales on, kirjutab Healthy Life Tricks.

Mett võib kasutada nii välis- kui seespidiselt. On leitud, et mesi võib tappa mitmesuguseid haigusetekitajaid, teiste seas näiteks MRSA baktereid ja lihasööja baktereid. Leiti, et bakterid ei avaldanud mees sisalduvatele ainetele sellist vastupanu nagu tavalistele antibiootikumidele. Ekspertide hinnangul peitub mee tõhusus tema vastupanuvõimes infektsioonidele, mistõttu bakteritel on raske resistentseks muutuda. Veelgi enam, uuringud kinnitavad, et mesi on tapab tõhusalt muude antibiootikumide suhtes resistentseid baktereid ka siis, kui mesi on tavapärasest kontsentratsioonist kümme korda lahjem.

Mesi on seega nii võimas ja tõhus bakterihävitaja, et peaks bakteriaalsete haiguste ravis olema esmavalikuks.