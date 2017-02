"Meie tervis on meie kätes ja tervise arvelt ei tohiks teha järeleandmisi. Tihti arvatakse, et massaažitooli olemasolu kodus on luksus, aga järjest rohkem inimesi soetab endale ka koju massaažitooli, sest nende jaoks on tervis tähtis," räägib Massaazitoolid.ee turundusjuht Maia Voites.

Kui paljudest kontoritest juba leiab kaasaegse massaažitooli, siis kodudes on neid veel vähe. See trend on aga muutumas, kinnitab Maia Voites. Koju hangivad massaažitooli eelkõige need, kes hoolivad oma tervisest või kelle töökoht ongi kodukontoris.

Säästad aega – igal ajal ootab sind kodus mõnus massaaž

Kiire elutempo juures on ajaline sääst see, mida hoitakse kokku igapäevase massaažitooli kasutamisega.

Igapäevane massaažiseanss aitab leevendada stressi ja parandada energiatasakaalu organismis. Peamine kasutegur massaažitooli kasutamisest tulenebki selle igapäevasel kasutamisel. Ka mõned terapeudid kasutavad massaažitooli oma patsientide nii-öelda ettevalmistusfaasis, kasutades selleks võimalust patsient ooteajal massaažitoolis ette valmistada.

Säästad raha – ühekordne investeering tervisesse

Esmapilgul võib tunduda, et massaažitool on üsna kulukas investeering, siis kokkuvõttes võib see säästa üsna palju raha, eriti kui külastada regulaarselt massööri või teisi terapeute. Terviseprobleemidega silmitsi olles tuleb korduvalt külastada erinevaid spetsialiste ning tihti varem või hiljem taas sama probleemiga maadelda.

Massaažitooli eluiga on kodukasutuses 10 kuni 15 aastat ja heal juhul kestab ka kauem. Kvaliteetsete massaažitoolide garantii algab kahest aastast ja võib olla kuni viis aastat. Enamjaolt ei kulu kvaliteetse massaažitooli soetamisel raha hilisemale remondile, mida võib ette tulla sagedamini ebakvaliteetse massaažitooli soetamisel. Võimalusel käige proovige erinevaid toole ja uurige erinevate toolide võimalusi. Meie näidiste salongis Ülemiste City-s leiab erinevaid mudeleid nii koju kui tööle ja kõike saab proovima tulla kui aeg eelnevalt kokku leppida.

Kellel kodus tõesti vähe ruumi, siis neile pakume väiksemaid massaažiseadmeid, et leevendada sundasenditest tulenevaid vaevusi.

Kaasaegsed massaažitoolid on väga säästlikud, tarbides töörežiimis vaid 240W energiat. Lisaks on tänapäeva massaažitoolidesse pandud palju enamat kui lihtsalt massaaž: mõnus soojendusfunktisoon, et soojendada lihaseid või muidu sooja saada ja Bluetoothi kaudu ühilduv audioseade, mistõttu võib nii mõnegi täiendava helisüsteemi soetamise ära jätta.

Mitmekülgne – igaüks leiab endale sobiva programmi

Massaažitool pakub koduseks lõõgastumiseks suurepärast alternatiivi tasulistele protseduuridele. Tänapäeva moodsad massaažitoolid sisaldavad endas laia funktsionaalsust massaažiprogrammidest kaelast jalatallani. Kuigi inimmassaaž suudab probleemile läheneda improviseeritult, siis tänapäeva tehnoloogiliselt arenenud massaažitoolid võimaldavad kontrollitult määratleda, millist piirkonda ja mil viisil soovitakse masseerida. Korralik massaažitool arvestab konkreetse inimese pikkusega, seega sobivad need kasutamiseks erineva pikkusega inimestele.

Paljudel massaažitoolidel on lisafunktsioonid, mis võimaldavad nautida pikki, rahustavaid massaaživõtteid kaelalülidest nimmepiirkonnani ning võimekamad isegi tuharapiirkonnani. Kuna pinge, stress ja väsimus salvestuvad tavaliselt jalgadesse, elustab massaažitooli jalamassaaž kogu keha. Õhkpadjad ja rullikud pigistavad, sõtkuvad ning rullivad jalataldu, kandu, pahkluusid ja tallavõlvi. Massaažitooli õhkpadjad masseerivad kudesid sügavuti, tõhustades vereringet ning andes jalgadele tervema, elavama tunde.

Mugav kasutada – massaaž algab ühe nupuvajutusega

Massaažitooli istudes vajutad lihtsalt lemmikrežiimi käima ja saab kohe hakata massaaži nautima. Massaažitoolil on soovitatav päevas kasutada kuni 20 minutit, kuid ülejäänud ajal saab sellel mugavalt istuda ja näiteks raamatut lugeda või telekat vaadata. Kui massaažitool sobib sisekujundusega, on see ideaalne valida tugitooliks.

Samas ei loo massaažitool ainult mugavust, vaid aitab ennetada tõsiseid terviseprobleeme.

Voites toob näite ühest nende hiljutisest kliendist, kes oli sattunud mõned aastad tagasi tõsisesse avariisse ja vajas taastusravi. "Leidsime talle lõpuks sellise tooli, kust on mugav püsti tõusta ja milles ta saab päevad läbi telekat vaadata. Ta ei pea seda kogu aeg tööle panema, kuid tal on selles hea ja mugav istuda,“ selgitab naine.

Privaatsus – massaaži saab nautida oma kodus

Massaažitooli olemasolu kodus võimaldab endale sobivas keskkonnas massaaži nautida.

"Paljudele inimestele isegi ei meeldi, kui neid katsub võõras inimene. Olen kohanud inimesi, kes ei kasuta tööl massööri teenuseid, sest töö juures pole meeldiv riietuda. Kuna massaažitool on juba sedavõrd sarnane inimmassaažile, siis on see heaks alternatiiviks kodustes tingimustes,“ räägib Massaazitoolid.ee esindaja.