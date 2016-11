See kõlab nagu rõve nali, kuid spermaallergia on olemas ja seda põeb ilmselt palju rohkem inimesi, kui diagnoositud on. Cincinnati Ülikooli uuring nendib nimelt, et ainuüksi USA-s võib olla 40 000 naist, kel on ülitundlikkus spermas sisalduva ühe või ka mitme valgu osas, kirjutab Time. Valgud on spermaallergia tekkimises põhisüüdlased, kuid samas nendivad teadlased, et allergeene võib leiduda spermas teisigi. Ning ka mehe menüü ei jäta naisi mõjutamata. On teada juhtum, kus pähklitele allergilisel naisel tekkis allergiline episood pärast mehega seksimist, kui mees oli eelnevalt söönud pähkleid. Ehk siis teisisõnu – ka neil, kes ei ole sperma suhtes allergilised, võib spermaga kokkupuutes tekkida allergiline reaktsioon sõltuvalt sellest, mida nende partner on söönud.

2011. aastal läbi viidud uuringu järgi viitavad spermaallergiale sügelus, punetus, põletustunne ja paistetus tupes ja häbemepiirkonnas. Samuti klassikalised allergiasümptomid nagu nahalööve, hingamisprobleemid ja ekseem.

Naised, kellel esineb spermaallergia, tunnevad neid sümptomeid kohe pärast kaitsmata vahekorda või kontakti spermaga. Need sümptomid võivad kesta isegi kauem kui 24 tundi ning paljudel juhtudel võivad viia ka kroonilise tupepõletikuni. Kuidas aru saada, et tegu on spermaallergiaga? Esimene ja olulisim märk on, kui pärast kaitsmata vahekorda mõni eelnimetatud sümptomitest esineb, kuid kondoomi vahekorras kasutades mitte. Kuid arsti juures on võimalik teha ka vastavaid teste.