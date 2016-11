Kui lapsel esinevad ülepinge või valud silmades, peavalud, hüperaktiivsus, sagedane väsimus, merehaigus, madalam õpiedukus või soovimatus mitte lugeda, siis psühhiaatri asemel võiks temaga minna hoopis silmaarsti juurde.

Lastel diagnoositav hüperaktiivsus tähelepanu puudulikkusega võib olla hoopis levinud nägemishäire – konvergentsi- ehk silmade sissepöördumise nõrkus, kirjutab KSA silmakeskus.

Konvergentsiraskus on tavapärase lühi- ja kaugnägelikkuse kõrval kolmas levinud nägemisprobleem, mis põhjustab lastel ja täiskasvanutel keskendumisraskusi ja lugemishäireid. Konvergents on binokulaarne nägemishäire, mille korral silmad ei tee selge pildi kuvamiseks koostööd. Kui vaatame sõnu lähedalt, pöörduvad silmad tavaliselt sissepoole, et pilku ühte punkti fokusseerida. Ent konvergentsiraskuse korral ei pöördu silmad sissepoole ja see võib pilku moonutada. See ei tähenda tingimata kehva nägemist, küll aga silmade koostöö- ja koordinatsioonihäiret.