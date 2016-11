"Olin kuulnud, et HIV ja aids on olemas, kuid olin ka veendunud, et mind see ei puuduta," räägib 37aastane mees, kes sai HI-viiruse kaitsmata seksuaal­vahekorrast.

Tema sõnul ei maksa mõelda, et HIV on vaid narkomaanide ja prostituutide haigus. See on haigus, millesse võib haigestuda igaüks, hoolimata soost ja vanusest.

Või siiski – arstide hinnangul on praegu enim HI-viirusest ohustatud 30–40aastased naised. Eestis arvatakse olevat 12 000 viiruse­kandjat, kellest enamik oma haigestumisest ei tea.

Ning päris suur hulk on ka neid, kes harrastavad endiselt kaitsmata vahekordi oma tõvest seksuaalpartneritele rääkimata – nagu hiljaaegu Õhtulehele intervjuu andnud 18 aastat HIVga elav mees, kes pole sõbrannasid haiguse asjus valgustanud. Nii pole ta ka kindel, kas on kellelegi oma paljudest partneritest viiruse andnud või mitte.